Bebê de 1 ano e 6 meses sai sozinho de creche e caminha até trabalho da mãe

Nas imagens, é possível ver o bebê caminhando sozinho pela rua. Em determinado momento, a criança tenta subir na calçada e cai. Em seguida, se levanta e segue o caminho

Apesar do susto, o bebê não sofreu ferimentos (Reprodução / Redes Sociais)

Uma criança de apenas um ano e seis meses saiu sozinha da creche onde estava e caminhou até o trabalho da mãe, sem a supervisão de nenhum adulto, na última sexta-feira (25). O caso aconteceu no município de Braço do Norte, em Santa Catarina, e foi registrado por câmeras de segurança (VEJA O VÍDEO ABAIXO).

Nas imagens, é possível ver o bebê caminhando sozinho pela rua. Em determinado momento, a criança tenta subir na calçada e cai. Em seguida, se levanta e segue o caminho. Tudo isso acontece enquanto carros transitam por uma rua próxima.

Quando a criança chega ao trabalho da mãe, começa a bater na porta de vidro do estabelecimento, o que chama a atenção de uma funcionária do local. A mulher vai até o bebê para resgatá-lo e chega a verificar se havia alguém por perto. Em seguida, ela pega a criança no colo, a leva para dentro do local e a entrega à mãe. O bebê não sofreu ferimentos, e a mãe registrou um boletim de ocorrência.

Em entrevista à NSC TV, Naiara Vieira, mãe do bebê, relatou que o filho caminhou aproximadamente 50 metros sozinho até chegar ao trabalho dela. Ela informou que a creche está em reforma e que o portão do local tem ficado aberto. Depois do ocorrido, Naiara optou por deixar o filho em outra creche, que, segundo ela, o atendeu bem.

"Aqui é uma via muito movimentada. Passa carro, caminhão, de tudo. Tem até trator, tem umas propriedades aqui. Quando eu me dei conta da situação, fiquei apavorada", relatou. “Poderia ter acontecido uma tragédia.”

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto da cidade informou que solicitou a abertura de uma sindicância para apurar o ocorrido e verificar os procedimentos adotados na creche. O caso será investigado pela Polícia Civil.