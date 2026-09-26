Morte de Rick: Helicóptero caiu 1h05 depois de decolar, calcula FAB

Força Aérea Brasileira informou que o último sinal da aeronave foi captado por um radar de vigilância de rota aérea

O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, faleceu aos 59 anos em acidente de helicóptero em Santa Catarina (Reprodução / Instagram)

O helicóptero que caiu em Urubici (SC) decolou de Porto Belo às 10h30 e deveria pousar às 11h24, segundo a FAB (Força Aérea Brasileira). O último sinal foi registrado às 11h34 e a queda, que matou o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e outras quatro pessoas, deve ter ocorrido às 11h35 de segunda-feira (21).

A aeronave seguia para São Joaquim, na serra catarinense. A FAB calculou o horário provável do impacto com base em dados de monitoramento do voo. A diferença entre o horário previsto de pouso e o último sinal recebido pelo radar foi de 10 minutos.





O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado sobre o provável acidente por volta das 16h de segunda. As buscas prosseguiram no dia seguinte com equipes em terra, cães e drones com câmeras térmicas. A FAB e a Polícia Militar de Santa Catarina também participaram da operação.

Os destroços foram localizados por volta do meio-dia de terça-feira (22) em uma área rural entre montanhas na localidade de Vacas Gordas, em Urubici. O acesso por terra exigia mais de três horas de caminhada a partir do ponto final atingível por veículos.

Nenhum sobrevivente

Além do cantor, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Não houve sobreviventes.

A retirada dos corpos foi concluída por volta das 16h45 de terça, com o apoio de três helicópteros. Eles foram levados para perícia no IML (Instituto Médico Legal) de Florianópolis.

Em nota enviada à Folha, a FAB informou que o último sinal da aeronave foi captado por um radar de vigilância de rota aérea. A posição, a altitude e a velocidade do helicóptero, assim como eventuais comunicações e as condições meteorológicas registradas durante o voo, serão analisadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

O Cenipa concluiu a coleta inicial de dados no local do acidente às 15h30 de quarta-feira (23). Os destroços foram liberados para a Polícia Civil, responsável por isolar e preservar a área.

Análise de dados

A investigação entrou na fase de análise de dados. Serão examinados o plano de voo, o ambiente operacional, fatores humanos e componentes e sistemas da aeronave. A FAB não deu prazo para a conclusão dos trabalhos.





Após a liberação do local pelos investigadores e pela polícia, caberá ao operador ou proprietário do helicóptero remover os destroços e providenciar a limpeza da área, informou a FAB.



