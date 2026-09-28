Dois ônibus de excursão escolar são usados por criminosos como barricada no Rio

Ação foi provocada para atrapalhar operação policial no Conjunto de Favelas da Maré que resultou em uma pessoa morta e outras 10 feridas

Estre os objetivos da operação está a repressão de "atividades relacionadas ao tráfico de drogas" (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Uma operação da Polícia Militar nas comunidades do Timbau e Baixa do Sapateiro, no Conjunto de Favelas da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou um homem morto e mais de 10 feridos, entre eles um PM. Todos foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso. Conforme o hospital, uma vítima está em estado grave.

Durante a ação, dois ônibus com alunos da Escola Eleva que iam para uma excursão escolar foram sequestrados por criminosos e usados como barricada para atrapalhar a atuação dos policiais no local. Depois da atuação de policiais militares, os alunos foram transferidos para outros ônibus e seguiram viagem.

Os policiais apreenderam 12 fuzis e cinco pistolas, além de granadas, drogas e munições. Também foi recuperado um veículo.

Na ação, dois adolescentes, um de 12 anos e outro de 15 anos, foram atingidos pelos tiros. De acordo com a ONG Redes da Maré, a criança de 12 anos foi atendida e liberada. O jovem de 15 anos permanecia em atendimento até a publicação desta matéria.

A equipe da ONG apurou também que três pessoas foram mortas no confronto e que ainda há possibilidade de mais mortes. Essa informação não foi confirmada pela PM.

Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar, a ação, que começou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (28), tem o objetivo de “combater a atuação de criminosos e reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à circulação de armas na região”.

Participam da operação cerca de 200 policiais militares de unidades especializadas, entre elas o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). “A operação também conta com o emprego de equipamento aeromóvel da Polícia Militar e sete veículos blindados”, completou a secretaria

Saúde

A Secretaria Estadual de Saúde informou que as unidades da rede estadual estão funcionando normalmente. Já na rede municipal, quatro unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.

Escolas

Na rede estadual de ensino, duas escolas precisaram ser fechadas na região, segundo a Secretaria de Estado de Educação. Na rede municipal, conforme a Secretaria de Educação da capital, 41 unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais.

Em nota, a ONG Redes da Maré informou que acompanha a ação policial na região e atende aos moradores que tiveram direitos violados em um plantão de acolhimento presencial e via WhatsApp.

As informações coletadas com moradores “são reunidas e encaminhadas" ao monitoramento do Grupo de Trabalho da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, conhecida como ADPF das Favelas, que tem o objetivo de combater a letalidade policial em operações no Rio de Janeiro.

Jacarepaguá

A manhã desta segunda-feira também foi movimentada na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio, onde policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) fizeram operação para “reforçar o policiamento na região, coibir roubos de veículos e localizar automóveis roubados para prática de crimes. Os policiais fizeram ainda buscas por materiais ilícitos.

Também na Cidade de Deus, criminosos usaram ônibus como barricadas. O trânsito nas vias da comunidade ficou prejudicado. A Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que não foram registradas apreensões.

A operação também conta com o emprego de Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar, e de sete veículos blindados.

A operação tem como objetivo combater a atuação de criminosos e reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à circulação de armas na região. Até o momento, foram apreendidos 12 fuzis, oito pistolas, além de granadas, munições e carregadores. Os policiais militares recuperaram ainda seis veículos e apreenderam 83 quilos de drogas.