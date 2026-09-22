Morte de Rick: Neymar lamenta morte de empresário em acidente de helicóptero

Nas suas redes sociais, o atleta homenagou Bruno Avelar, uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero em Santa Catarina: "Você me ajudou demais"

Avelar tinha 41 anos de idade e além de empresário, foi coach/mentor e especialista em "networking" (Reprodução/Redes Sociais)





O jogador Neymar lamentou a morte do empresário Bruno Avelar, uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero em Santa Catarina. Na postagem, feita por meio das redes sociais, ele divulgou um vídeo com imagens antigas de Avelar rindo e legendou com um agradecimento.

"No momento em que eu pude retornar ao Brasil, você me ajudou demais. Obrigado, descanse em paz", escreveu o atleta do Santos. O clube também publicou uma nota de pesar.

A aeronave perdeu contato enquanto sobrevoava a região de Vacas Gordas, no município de Urubici, em Santa Catarina.

No início da tarde desta terça-feira (22), o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou que encontrou os destroços da aeronave que caiu na região de Urubici, após decolar de Porto Belo. Cinco pessoas morreram.

Avelar tinha 41 anos de idade e além de empresário, foi coach/mentor e especialista em "networking". Em seu site, se descrevia como "referência em network e mentalidade, especialista em conexões estratégicas que geram riqueza, influência e oportunidades reais". Ele também falava sobre espiritualidade.

Avelar também foi palestrante e apresentador, tendo apresentado os leilões beneficentes do instituto Projeto Neymar Jr. em mais de uma ocasião, junto com o conhecido jogador de futebol do Santos.

Avelar tinha bom trânsito no mundo da música sertaneja - de acordo com o jornal Correio Braziliense, em sua festa de aniversário de 2026, compareceram as duplas Cesar Menotti & Fabiano, Rick & Renner, Myck & Lyan e Gian & Giovani, além da cantora Simone Mendes e o empresário Neymar pai, que cuida da carreira do filho.

A principal iniciativa de Avelar no mundo dos negócios foi o projeto "Poder do Network", voltado à formação de parcerias comerciais, conexões de negócios e desenvolvimento de lideranças.

Ele tinha um livro lançado sobre o tema, com o nome de Conectando Almas: Sua maior conexão tem que ser com Deus, seu maior relacionamento tem que ser com Jesus, e seu site já listava palestras futuras agendadas para Brasília e Lisboa.

A Força Aérea Brasileira (FAB), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina fizeram buscas pelo helicóptero na região de Urubici, na Serra Catarinense. O cantor Rick da dupla Rick & Renner estava na aeronave junto com Avelar, um filmaker de Avelar, piloto e copiloto.