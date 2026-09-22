Cantor Rick Sollo enviou áudio antes de desaparecer: "vou precisar das coordenadas"

Áudio foi enviado a um funcionário antes da decolagem do helicóptero que desapareceu durante o voo em Santa Catarina

Imagens mostram o cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja com Renner (Reprodução / Redes Sociais)

Antes de desaparecer na última segunda-feira (21), durante um voo de helicóptero em Santa Catarina, o cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja com Renner, enviou um áudio para um funcionário pedindo as coordenadas do condomínio onde pretendia pousar, em Rancho Queimado (SC).

“Se você puder ficar num lugar onde funciona seu celular aí, porque dentro do condomínio aí às vezes não funciona. Porque eu ‘tô’ sem, eu ‘tô’ indo agora para São Joaquim. Vou almoçar lá em São Joaquim e, depois, eu desço, a gente vai para Rancho Queimado. Provavelmente a gente deve estar chegando por aí umas três horas da tarde, por aí, alguma coisa assim. Aí eu vou precisar que você dê as coordenadas para nós aí de localização para pousar, tudo certinho”, disse o artista em áudio antes de embarcar na aeronave.

O helicóptero em que Rick estava havia decolado às 10h da última segunda-feira (21), de Porto Belo (SC), com destino a São Joaquim (SC). Além do cantor, também estavam na tripulação o empresário Bruno Avelar e outras duas pessoas, incluindo o piloto.

Bombeiros seguem busca por helicóptero que desapareceu com Rick

As buscas pelo helicóptero que desapareceu com o cantor Rick e outras três pessoas, incluindo o piloto, seguem ativas.

A Força Aérea Brasileira (FAB), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina procuram uma possível queda da aeronave na região de Urubici, na Serra do Estado. As buscas têm como base o último ponto de localização do celular de um dos tripulantes.

Com cerca de 20 bombeiros militares, a operação para encontrar a aeronave também conta com o apoio de viaturas com tração 4x4, necessárias para acessar o terreno. A operação é considerada complexa devido às atuais condições climáticas de Santa Catarina.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informou que foi acionada para realizar buscas por uma aeronave que decolou de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

Duas aeronaves, Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, especializadas em missões de Busca e Salvamento, atuam na ocorrência.