Empresário ligado a Neymar está entre mortos em queda de avião de Rick

Além do cantor, helicóptero que caiu em SC levava empresário ligado a Neymar e mais três pessoas

Ao todo, 5 corpos foram encontrados (Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e Reprodução/Instagram/@brunoavelar)

No helicóptero em que viajava o cantor, compositor e produtor Rick Sollo, da dupla com Renner, também estava Bruno Avelar, um empresário ligado ao jogador de futebol Neymar e a Augusto Cury (Avante), candidato a presidente da República. A aeronave caiu na última segunda-feira (21), enquanto cumpria o trajeto de Porto Belo (SC) a São Joaquim (SC).

Assim como Rick, que morreu aos 59 anos, Avelar também está entre as vítimas. Além deles, estavam no helicóptero o piloto, o copiloto e o filmaker de Bruno. A corporação cita ainda a morte de uma quinta pessoa que ainda não foi identificada.

"Após dois dias de buscas interruptas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina acaba de encontrar destroços da aeronave desaparecida na serra catarinense, com, infelizmente, cinco pessoas sem vida", disse a corporação.

A Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada para realizar buscas após o helicóptero não chegar ao destino previsto.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

Duas aeronaves Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, especializadas em missões de Busca e Salvamento atuaram na ocorrência.

"Agora, iniciarão os esforços para resgatar as vítimas - sem vida, para que a Polícia Científica possa realizar as perícias devidas e os órgãos competentes realizem as investigações necessárias", disse ainda o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Com informações do Estadão Conteúdo.