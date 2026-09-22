Morre o cantor Rick, da dupla com Renner, em acidente de helicóptero

O helicóptero do cantor Rick Sollo estava desaparecido desde a tarde da segunda-feira (21)

Imagens mostram o cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja com Renner (Reprodução / Redes Sociais)

Aos 59 anos, o cantor, compositor e produtor Rick Sollo faleceu nesta terça-feira (22) após a queda do helicóptero em que viajava por Santa Catarina. O sertanejo cumpria o trajeto de Porto Belo até São Joaquim acompanhado pelo empresário Bruno Avelar, pelo videomaker da equipe e pelo piloto da aeronave.

As causas do acidente estão sob apuração, e a principal suspeita recai sobre o mau tempo. No momento do voo, a área nas proximidades da Serra do Corvo Branco enfrentava fortes rajadas de vento, chuva e granizo.

Trajeto e desaparecimento

O itinerário da equipe começou na manhã de segunda-feira (21), às 9h, quando Rick e Bruno Avelar decolaram em um avião particular de Jundiaí, São Paulo, com destino a Porto Belo, em Santa Catarina. De lá, prosseguiram no helicóptero Bell 430 (matrícula PP-MGR) rumo a São Joaquim, onde o artista tinha um almoço agendado com o prefeito José Teodoro de Sena Amaral.

A chegada do cantor e da sua equipe estava prevista para o meio-dia, mas a aeronave perdeu o contato por volta das 13h. A última coordenada registrada apontou para uma zona de mata fechada perto da Serra do Corvo Branco, rastreada pelo sinal emitido por um dos passageiros.

As operações de resgate foram deflagradas por volta das 15h de segunda-feira (21). A força-tarefa mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Defesa Civil e socorristas voluntários de Santa Catarina, que realizaram buscas terrestres e aéreas na tentativa de resgatar os ocupantes.

Vida e carreira

Batizado como Geraldo Antonio de Carvalho, o músico nasceu em Monte Carlo, Tocantins, e fundou a parceria com Renner Reis em 1986. Na década de 1990, a dupla alcançou projeção nacional ao emplacar clássicos como Ela É Demais, Cara de Pau e Filha.

Com mais de três décadas de trajetória na indústria musical, Rick consolidou seu nome como um dos grandes compositores e produtores do gênero, assinando faixas gravadas por nomes como Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Chororó, Daniel e Gino & Geno.

* Publicação em atualização