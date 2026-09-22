Saiba quem são as vítimas da queda do helicóptero do cantor Rick em SC

Aeronave que transportava o sertanejo da dupla com Renner e mais quatro pessoas desapareceu na segunda-feira (21) e foi localizada nesta terça (22)

Rick Sollo, da dupla com Renner, morreu nesta terça-feira (22), após a queda do helicóptero em que viajava por Santa Catarina. (Reprodução/redes sociais)

O cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla com Renner, e mais quatro pessoas morreram após a queda de um helicóptero na região serrana de Santa Catarina. A aeronave havia desaparecido no fim da tarde de segunda-feira (21) e foi localizada pelas equipes de resgate nesta terça-feira (22).

Além do artista, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave.

Rick Sollo

Rick Sollo faleceu aos 59 anos. Batizado como Geraldo Antônio de Carvalho, o músico nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, e iniciou a parceria com Renner Reis em 1986. Na década de 1990, a dupla alcançou projeção nacional ao emplacar clássicos da música sertaneja, como Ela É Demais, Cara de Pau e Filha.

Com mais de três décadas de trajetória na música, Rick também se consolidou como um dos grandes compositores e produtores do gênero no país, assinando faixas gravadas por artistas e duplas renomadas, como Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Daniel e Gino & Geno.

Bruno Avelar

Criador do projeto "O Poder do Network", Bruno Avelar era empresário e palestrante internacional. Com forte presença digital, reunia mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos de negócios e empreendedorismo. Bruno é conhecido também por ter relação com celebridades como o jogador Neymar. O empresário esteve presente no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. no ano passado.

Paulo Soares

Parceiro de trabalho de Bruno Avelar, Paulo Soares atuava como videomaker e era o responsável pelo registro audiovisual das agendas e viagens da equipe em Santa Catarina.

Uma de suas últimas publicações nas redes sociais foi feita minutos antes da decolagem, mostrando a vista através da janela da aeronave. "Acho que nasci para isso", escreveu na legenda da publicação em seu perfil do Instagram.

Piloto Antônio e copiloto Leopoldo

Os comandantes da aeronave foram identificados preliminarmente como piloto Antônio e copiloto Leopoldo. Os órgãos competentes e as autoridades de perícia investigam as causas do acidente.