Carlos Monforte, ex-apresentador do "Bom dia, Brasil", morre aos 77 anos

Um dos primeiros âncoras do telejornalismo brasileiro, Carlos foi editor-chefe e apresentador do 'Bom Dia Brasil' na década de 1980

Carlos foi editor-chefe e apresentador do 'Bom Dia Brasil' na década de 1980 (Zé Paulo Cardeal/Memória Globo)

O jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos nesta segunda-feira (31). A causa da morte não foi divulgada. Carlos Monforte nasceu em Santos em 1949, e morava em Brasília há 43 anos.

O velório será na terça-feira (1º), das 13h às 15h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança. O crematório será às 15h15

Carlos estudou jornalismo na Faculdade de Comunicação de Santos e, antes mesmo de concluir o curso, começou a trabalhar como repórter no jornal A Tribuna. Ele se formou em 1972 e, em seguida, tornou-se assessor de comunicação da Secretaria de Obras do Estado de São Paulo.

Entre 1973 e 1978, trabalhou como repórter especial de O Estado de S. Paulo. Nesse período, fez dois cursos de aperfeiçoamento no exterior. Ele ingressou na Globo em 1978 e foi um dos primeiros âncoras do telejornalismo brasileiro. Exerceu o cargo de editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil na década de 1980. O telejornal chegou a realizar, no primeiro ano, cerca de 700 entrevistas com empresários e políticos. Carlos esteve à frente do Bom Dia Brasil por nove anos. Ele foi também editor de política do Jornal da Globo. O jornalista deixou a emissora em 2016.

Ao Correio, o jornalista Paulo José Cunha descreveu com carinho a relação de amizade que tinha com Carlos Monforte. Eles se conheceram em 1988 e passaram 10 anos convivendo diariamente na TV Globo. Para Paulo, Carlos deixa um legado de "retidão profissional e cuidado com a precisão da informação".