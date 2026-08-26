Tim Curry, primeiro intérprete de Pennywise, morre aos 80 anos

O ator Tim Curry morreu em sua residência, em Los Angeles (EUA), na noite da terça-feira (25)

Tim Curry ficou conhecido pelo trabalho no musical The Rocky Horror Picture Show, ao interpretar o Dr. Frank-N-Furter, além de ser o primeiro intérprete de Pennywise do filme 'It: A Coisa'. (Divulgação.)

O ator britânico Tim Curry morreu aos 80 anos na noite da terça-feira (25) em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Nascido em 1946, em Grappenhall, na Inglaterra, Curry foi o primeiro intérprete do vilão Pennywise do longa 'It: A Coisa', filme baseado no conto de Stephen King. O artista também ficou conhecido pelo trabalho no musical The Rocky Horror Picture Show, ao interpretar o Dr. Frank-N-Furter.

O artista também contracenou em filmes como Esqueceram de Mim 2, Todo Mundo em Pânico 2 e Os Sete Suspeitos.

Tim enfrentava problemas de saúde há anos. Em 2012, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), contudo continuou atuando como ator e dublador.