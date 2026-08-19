Corpos das vítimas de acidente em rodovia no Paraná são retirados da pista

Segundo concessionária responsável pelo trecho, vítimas do acidente são 13 mulheres, oito homens e duas crianças; Cinco pessoas ficaramferidas

Carreta e micro-ônibus que levava pacientes para centro médico colidiram nesta madrugada na BR-377 (CORTESIA/VIA ARAUCÁRIA)

As equipes de resgate já retiraram da pista os corpos das 23 pessoas que morreram após a batida frontal entre um micro-ônibus e uma carreta na BR-373, na madrugada desta quarta-feira (19), entre as cidades de Ponta Grossa e Imbituva.

Cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital em Ponta Grossa. A pista segue totalmente interditada nos dois sentidos e a previsão de liberação é a partir das 10h20.

Segundo dados da concessionária Via Araucária, as vítimas do acidente são 13 mulheres, oito homens e duas crianças. Os cinco feridos encaminhados para um hospital em Ponta Grossa são três homens com idades entre 22, 50 e 49 anos; uma mulher de 26 anos e uma criança de 9 anos.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os corpos serão agora encaminhados para a Unidade de Execução Técnico-Científica (UETC) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), onde serão feitos exames periciais para a identificação das vítimas. Apenas após esse processo é que serão confirmadas oficialmente as vítimas do acidente para que as famílias possam ser avisadas pelas autoridades.

A equipe científica ainda analisa as circunstâncias da batida para determinar as responsabilidades. Uma avaliação preliminar da PRF indica que o caminhão teria invadido a pista contrária onde trafegava o micro-ônibus. No momento do choque entre os dois veículos não chovia e também não havia neblina.