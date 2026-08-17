Tiroteio interrompe missa ao vivo em igreja na Bahia e padre acalma fiéis com oração

O caso aconteceu no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador na noite do sábado (15).

Durante o barulho dos tiros e do burburinho entre os fiéis, o cônego Karol Wojtyla pediu que fechassem as portas do local e interrompeu a celebração. (Reprodução de vídeo.)

Uma missa que estava sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia Santo Agostinho, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, foi interrompida por um tiroteio que acontecia nas proximidades da instituição religiosa. O fato ocorreu na noite de sábado (15), antes da distribuição da Santa Eucaristia.

Durante o barulho dos tiros e do burburinho entre os fiéis, o cônego Karol Wojtyla pediu que fechassem as portas do local e interrompeu a celebração. "Não tenham medo", repetiu o padre algumas vezes, enquanto orientava o público a rezar a oração do 'Pai Nosso'.

"A Arquidiocese se solidariza com o padre Karol Wojtyla e com a comunidade paroquial e reforça seu compromisso com a preservação da vida e a segurança dos fiéis", informou a instituição religiosa.

Às polícias Militar e Civil da Bahia foram acionadas sobre o caso, mas ainda não se posicionaram.