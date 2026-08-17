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Anvisa proíbe fabricação e venda suplementos alimentares produzidos de forma irregular; veja marcas

A medida determina a apreensão dos produtos e proíbe ainda a divulgação, a distribuição e o uso

Estadão Conteúdo

Publicado: 17/08/2026 às 10:13

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Suplementos alimentares/Freepik

Suplementos alimentares (Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira (17) a fabricação e a venda de três suplementos alimentares produzidos de forma irregular.

  • Newfit
  • Mounja Gummy
  • Trodelvy

Segundo a Agência, teste realizado pelo Laboratório de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificou a substâncias ativas não declaradas na rotulagem do suplemento Alimentar Newfit, sob responsabilidade da empresa ROMARIO BARBOSA BUENO. Sibutramina, fluoxetina e furosemida. A medida determina a apreensão do produto e proíbe ainda a divulgação, a distribuição e o uso.

Outro alvo da resolução é o Mounja Gummy, fabricado pela Bela Blue Beauty Ltda. O produto, que não possui registro, notificação ou cadastro na Anvisa, deve ser apreendido. Além disso, não pode ser fabricado, vendido, distribuído, importado e divulgado.

A medida também prevê a apreensão do lote 10008808 do medicamento Trodelvy. A detentora do registro do produto, Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda, informou à Anvisa desconhecer o lote, classificado como falsificado.

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Anvisa , Suplementos
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