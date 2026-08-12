Mulher mata ex-marido de amiga ao tentar defendê-la de ataque em MG

Segundo a PM, suspeito esperava a ex-companheira dentro de casa e a atacou com uma faca; amiga interveio, tomou a arma e o golpeou

Mulher mata homem ao defender amiga de agressão na Grande BH (Imagem ilustrativa / Freepik / Estado de Minas)

Um homem de 42 anos morreu após ser esfaqueado por uma mulher de 32 anos que, segundo a Polícia Militar, tentava defender uma amiga, de 51, de uma agressão. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (12), no Bairro Praia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O homem teria esperado a ex-companheira na residência e a atacou com uma faca. Ele teve um corte no ombro esquerdo. A amiga, com quem a vítima estava morando, interveio durante a agressão, conseguiu tomar a faca do suspeito e o golpeou. Após o confronto, o homem permaneceu dentro da residência. As duas mulheres foram levadas por um popular para a unidade de saúde.

Do hospital, as mulheres acionaram a PM e ralataram o ocorrido. A ocorrência foi registrada por volta das 0h30, na Rua B.

A amiga acompanhou os militares até o imóvel e abriu a porta com a chave. O homem foi encontrado caído na sala e sem sinais de vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte. A perícia da Polícia Civil esteve no local e identificou diversas perfurações no ombro, pescoço e cabeça do homem.

A ex-companheira contou à polícia que conheceu o homem em 2020 e que ele apresentava comportamento agressivo e controlador. Segundo ela, o relacionamento terminou em 2025, quando descobriu que ele mantinha uma relação extraconjugal.

Nos últimos dias, a mulher havia deixado a residência e estava morando na casa da irmã. Nessa terça-feira (11), porém, retornou ao imóvel acompanhada da amiga depois do expediente de trabalho e encontrou o ex-companheiro à espera.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual do Plantão Digital.