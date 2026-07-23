Brasil tem mínimo de mortes violentas em 14 anos, mas letalidade policial e feminicídios crescem

Apesar da redução, um em cada seis assassinatos são provocados por ações policiais, 80% das vítimas são pessoas negras; feminicídios crescem 4% em apenas um ano

Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública foram divulgados nesta quinta-feira (23). (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Brasil registrou em 2025 o menor índice de mortes violentas intencionais em 14 anos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (23) pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse progresso, no entanto, foi ofuscado por níveis recordes de letalidade policial e feminicídios.

A segurança é uma das principais preocupações dos brasileiros e um tema central do debate político a menos de três meses das eleições presidenciais. O relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o país teve seu melhor desempenho desde o início da coleta de dados, em 2012, com base em informações oficiais, registrando 40.775 mortes violentas no ano passado: uma taxa de 19,1 por 100 mil habitantes.

Além dos assassinatos, a categoria inclui mortes resultantes de intervenções policiais. Quase 80% das vítimas eram negras. Com esses resultados, "o Brasil antecipou em dois anos o cumprimento da meta", destacou o relatório. Mas "a boa notícia (...) precisa ser, infelizmente, relativizada" por um número recorde de mortes resultantes de ações policiais desde o início de sua medição em 2016, que no ano passado representaram um em cada seis casos.

"Esses dados mostram que o Estado (...) tem sido parte do problema e não apenas das soluções para a segurança pública brasileira", alertou o Fórum. Além disso, o número de feminicídios aumentou 4% em comparação com o ano anterior, atingindo o maior número absoluto desde o início dos registros, em 2015.

