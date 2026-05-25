Argentino é preso por racismo contra criança em passeio de Maria Fumaça

Outros turistas perceberam o conteúdo das mensagens e alertaram a mãe da criança (Redes Sociais/Reprodução)

Um argentino de 63 anos foi preso suspeito de cometer racismo contra uma criança de 7 anos durante um passeio de Maria Fumaça em Tiradentes (MG), na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na tarde desse domingo (24/5). De acordo com a ocorrência, o turista fotografava a criança negra dentro do trem e compartilhava as imagens em aplicativos de mensagens acompanhadas de comentários considerados racistas e discriminatórios.

Em uma das mensagens, o suspeito escreveu em espanhol: “De lo puedo llevar de esclavo”, que em tradução livre significa “Posso levá-lo como escravo”. Outros turistas perceberam o conteúdo das mensagens e alertaram a mãe da criança, de 32 anos.

Uma mulher que estava no passeio informou à mãe que o homem estaria fotografando o menino e compartilhando as imagens com comentários ofensivos. Ao ser confrontado, o suspeito desbloqueou o celular e mostrou as mensagens.

A mãe da criança conseguiu fotografar a tela do aparelho para registrar o conteúdo. Após a confirmação das mensagens, populares e funcionários do passeio turístico contiveram o homem até a chegada da polícia.

O argentino foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O celular dele foi apreendido.

Confira a matéria no site do Estado de Minas.