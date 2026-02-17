Inmet: confira os 48 municípios de Pernambuco que estão em alerta de baixa umidade no Sertão
Parte do Sertão de Pernambuco faz parte zona de baixa umidade identificada pelo Inmet nesta terça (17) e quarta-feira
Publicado: 17/02/2026 às 15:52
Seca no sertao de Pernambuco. ( Annaclarice Almeida/DP/D.A Press.)
Três dias após emitir um alerta de chuva forte no Sertão de Pernambuco, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta terça-feira (17), um aviso de baixa umidade em parte da região.
Segundo o Inmet, 48 municípios do Sertão de Pernambuco fazem parte de uma zona de baixa umidade, com grau de severidade de “Perigo Potencial”.
A classificação do Instituto é feita quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
O alerta foi emitido no final da manhã desta terça-feira e tem validade até as 10h desta quarta-feira.
Confira os 48 municípios pernambucanos sobe a ameaça de baixa umidade segundo o Inmet:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Betânia
Bodocó
Brejinho
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Iguaracy
Ingazeira
Ipubi
Itapetim
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tuparetama
Verdejante