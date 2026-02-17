Inmet: confira os 48 municípios de Pernambuco que estão em alerta de baixa umidade no Sertão

Parte do Sertão de Pernambuco faz parte zona de baixa umidade identificada pelo Inmet nesta terça (17) e quarta-feira

Seca no sertao de Pernambuco. ( Annaclarice Almeida/DP/D.A Press.)

Três dias após emitir um alerta de chuva forte no Sertão de Pernambuco, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta terça-feira (17), um aviso de baixa umidade em parte da região.

Segundo o Inmet, 48 municípios do Sertão de Pernambuco fazem parte de uma zona de baixa umidade, com grau de severidade de “Perigo Potencial”.

A classificação do Instituto é feita quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O alerta foi emitido no final da manhã desta terça-feira e tem validade até as 10h desta quarta-feira.

Confira os 48 municípios pernambucanos sobe a ameaça de baixa umidade segundo o Inmet:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Brejinho

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Iguaracy

Ingazeira

Ipubi

Itapetim

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tuparetama

Verdejante