Grupo EGB concorre a prêmio internacional

Companhia concorre a "Empresa Responsável do Ano" pelo apoio ao Costura Cidadã, que capacitou mulheres e fortaleceu a economia criativa em Olinda

A premiação reconhece o apoio do grupo às comunidades no quesito social, ambiental e econômico (Divulgação/Esportes Gaming Brasil)

O Grupo Esportes Gaming Brasil (EGB), detentor das marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, está entre os finalistas do Global Gaming Awards Americas 2026, uma das principais premiações internacionais da indústria de jogos e apostas.

A companhia concorre na categoria Responsible Business of the Year ("Empresa Responsável do Ano") com o projeto Costura Cidadã, iniciativa desenvolvida durante o Carnaval de Olinda (PE) e voltada à geração de renda, inclusão produtiva e fortalecimento da economia criativa local.

A indicação reconhece um conjunto de ações socioambientais executadas pela companhia durante o Carnaval de 2026, tendo o Costura Cidadã como principal iniciativa.

O projeto capacitou mais de 80 mulheres em técnicas de costura e produção têxtil, permitindo a confecção de peças utilizadas nas ativações da marca, entre elas o bandeirão oficial da festa, além de criar oportunidades de trabalho e ampliar a autonomia financeira das participantes.

"Nosso foco é estar presente nos territórios reforçando o apoio às comunidades e garantindo um legado social e ambiental permanente. Ver a atuação do projeto Costura Cidadã reconhecido em uma premiação internacional reforça nosso compromisso em atrelar o investimento em cultura e entretenimento ao fortalecimento das economias locais e à responsabilidade socioambiental", afirma Marcela Campos, vice-presidente do Grupo EGB.

Legado

Além da capacitação profissional, a atuação em Olinda contemplou iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia popular durante o Carnaval. Ambulantes credenciados receberam barracas personalizadas e kits completos com camisa, isopor, guarda-sol e doleira.

A empresa também apoiou mais de 40 blocos e agremiações históricas que desfilam sem cordas ou abadás, contribuindo para preservar o caráter democrático da maior manifestação cultural do município.

As ações se estenderam para outras cidades. Em Recife e Salvador, catadores de materiais recicláveis receberam treinamento para descarte correto, equipamentos de proteção individual, suporte de hidratação e bonificação diária em dinheiro durante os dias de festa.

Em Caicó (RN), o grupo fortaleceu a cadeia produtiva local ao contratar fornecedores da cidade para produzir parte significativa dos bonés e chapéus promocionais utilizados nas ativações carnavalescas.

No eixo ambiental, implementou iniciativas de compensação das emissões de carbono geradas pelas operações, além de ações voltadas à gestão responsável de resíduos e ao reaproveitamento de materiais.

Impacto social

Os vencedores do Global Gaming Awards Americas 2026 são escolhidos por um júri formado por executivos da indústria de jogos e apostas, com auditoria independente da KPMG.

Segundo a organização da premiação, as informações utilizadas para compor a indicação do Grupo Esportes Gaming Brasil foram reunidas principalmente a partir da cobertura jornalística sobre o projeto Costura Cidadã.

"É especialmente significativo que a indicação tenha sido construída, principalmente, a partir da cobertura jornalística sobre o projeto. Isso demonstra como a comunicação pode ampliar a visibilidade de iniciativas de impacto social e contribuir para que boas práticas ultrapassem fronteiras", afirma Iury Tavares, gerente de Imprensa do Grupo Esportes Gaming Brasil.

Os vencedores serão anunciados em 28 de setembro, no hotel The Venetian, em Las Vegas (EUA), durante a Global Gaming Expo (G2E).