EGB é destaque no Prêmio ClienteSA 2026

Grupo responsável por Esportes da Sorte, Onabet e Lottu soma premiações, reconhecimento individual e participa de debates estratégicos sobre o mercado regulado

O evento reuniu executivos e especialistas para discutir inovação, relacionamento e transformação dos modelos de atendimento (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes Gaming Brasil (EGB), grupo detentor das marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, foi um dos destaques do Prêmio ClienteSA 2026, principal reconhecimento brasileiro voltado à gestão da experiência do cliente. A companhia conquistou o troféu Ouro na categoria Customer Sucess, com o case “CS através do jogo responsável e monitoramento inteligente”, além do troféu Prata na categoria Operações de Customer Service, com o case “Startup à Maturidade”.

O reconhecimento também marcou a trajetória de Maria Neves, diretora de Customer Experience, Suporte ao Cliente e Canais Reputacionais do grupo, eleita Personalidade do Ano, reconhecimento concedido a lideranças que vêm transformando a gestão da experiência do cliente no país.

A cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada durante o ClienteSA X-Summit, um dos principais encontros latino-americanos dedicados à experiência do cliente, que reuniu executivos e especialistas para discutir inovação, relacionamento e transformação dos modelos de atendimento.

“Esse reconhecimento representa a validação de um trabalho construído por muitas pessoas e guiado pela escuta, pelo desenvolvimento das equipes e pelo compromisso com a melhor experiência para o cliente. Em um mercado em constante evolução, colocar o consumidor no centro das decisões faz parte da forma como atuamos”, afirma Maria Neves.

Além da premiação, as lideranças do Esportes Gaming Brasil também participaram da programação do ClienteSA X-Summit. Maria Neves mediou o painel "Jogo Responsável como parte da jornada da Experiência", que contou com a participação de Carolina Luna, head de Compliance da empresa, e de Ricardo Magri, cofundador da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC). O debate discutiu como atendimento, compliance e jogo responsável vêm sendo incorporados às estratégias de experiência do cliente no mercado regulado de apostas.

Durante a conversa, as executivas destacaram que a regulamentação do setor ampliou o papel das empresas na proteção ao consumidor, integrando governança, atendimento especializado, tecnologia e redes de apoio como elementos essenciais para uma jornada mais segura. Também foram apresentadas iniciativas desenvolvidas pela Esportes Gaming Brasil, como equipes capacitadas para identificar situações de vulnerabilidade, mecanismos de auto exclusão, limites de utilização da plataforma e encaminhamento para instituições parceiras especializadas.