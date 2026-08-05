Grupo EGB conquista reconhecimento inédito

O grupo é o primeiro do setor de iGaming a receber a honraria (Divulgação/Esportes Gaming Brasil)

O Grupo Esportes Gaming Brasil (EGB), detentor das marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, tornou-se a primeira empresa do setor de iGaming a receber o reconhecimento do IIA May Brasil, campanha promovida pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil). A companhia recebeu o selo de Empresa Vencedora IIA May Brasil 2026, além de troféu e certificado.

A conquista reconhece as ações desenvolvidas pela empresa ao longo de maio, Mês Internacional de Conscientização da Auditoria Interna, para apresentar a atividade, desmistificar sua atuação e ampliar o conhecimento sobre sua contribuição para a governança, a gestão de riscos, os controles internos e a tomada de decisões.

A presença de uma empresa de iGaming entre as vencedoras é inédita. O Grupo EGB passou a integrar uma relação de aproximadamente 100 organizações reconhecidas pelo IIA Brasil em 2026, ao lado de companhias como Petrobras, Banco Bradesco, Grupo Mateus e Vale, além de empresas do ecossistema Caixa e de outros grandes grupos brasileiros.

Para Carol Luna, head de Compliance do grupo, a conquista reforça a evolução institucional da companhia em um momento de amadurecimento do mercado regulado de apostas no Brasil.

“Ser a primeira empresa do setor de iGaming reconhecida no IIA May Brasil é um marco para o grupo e também para o mercado. A regulamentação trouxe uma nova etapa de profissionalização, na qual crescimento, inovação e eficiência precisam caminhar junto com governança, integridade e capacidade de antecipar riscos”, afirma Carol.

Para participar do IIA May Brasil 2026, as organizações precisaram cumprir uma série de requisitos previstos no regulamento da campanha. Entre eles estavam a realização de pelo menos quatro publicações próprias nas redes sociais oficiais e de, no mínimo, duas ações internas ou externas, como webinars, palestras e treinamentos. Todo o material precisou ser comprovado por meio de registros e links submetidos à avaliação do IIA Brasil.

As empresas elegíveis foram avaliadas por uma comissão formada por integrantes do instituto, considerando a qualidade e a relevância dos conteúdos, a criatividade e a originalidade das iniciativas, o alcance, o engajamento e a diversidade das ações realizadas.

Durante o mês de maio, o Esportes Gaming Brasil cumpriu todos os requisitos exigidos. As iniciativas incluíram vídeos explicativos sobre o papel da Auditoria Interna, uma série sobre mitos e verdades da atividade e conteúdos relacionados à estruturação da nova área na companhia.

A campanha também contou com o Webinar Audit EGB, realizado em formato de roda de diálogo e transmitido para todos os colaboradores do grupo. O encontro abordou o papel estratégico da Auditoria Interna no mercado de iGaming.

Outra iniciativa foi um treinamento presencial destinado aos profissionais que integram a segunda e a terceira linhas do ambiente de controles da companhia, reunindo representantes de Auditoria Interna, Qualidade, Compliance e Monitoramento.

“Nosso objetivo foi aproximar a Auditoria Interna das pessoas e mostrar que a área não atua de forma isolada ou apenas para apontar inconformidades. Ela é uma parceira estratégica, capaz de transformar informações em diagnósticos, promover a melhoria contínua e apoiar a companhia na construção de processos mais eficientes e controles mais consistentes”, explica Carol Luna.

A cerimônia de entrega do reconhecimento foi realizada após o Encontro de CAEs (Chief Audit Executives - Líderes de Auditoria Interna) 2026, que reuniu lideranças de Auditoria Interna de diferentes organizações brasileiras para uma programação de palestras e debates sobre os desafios e as tendências da atividade no país.

