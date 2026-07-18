Grupo EGB é referência em atendimento

Pela primeira vez, Esportes da Sorte, Onabet e Lottu são indicadas simultaneamente ao Prêmio Reclame Aqui, reforçando o compromisso do grupo com a experiência do cliente

O reconhecimento vem depois de investimento na qualificação dos processos de atendimento, integração de tecnologia, treinamento de equipes e aprimoramento contínuo da jornada dos usuários (Divulgação/Esportes Gaming Brasil)

O Grupo Esportes Gaming Brasil (EGB) volta a figurar entre os destaques do Prêmio Reclame Aqui, uma das principais premiações brasileiras voltadas à reputação e ao relacionamento com consumidores.

Depois de conquistar o prêmio na edição de 2025, a companhia retorna à disputa em 2026 com um marco inédito: as três marcas do grupo, Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, foram indicadas simultaneamente à premiação.

O Esportes da Sorte concorre na categoria Ultra Casas de Apostas (Bets) - Mega Operações, enquanto Onabet e Lottu disputam a categoria Casas de Apostas (Bets) - Mega Operações.

A indicação ocorre em um momento de fortalecimento das operações de relacionamento do Grupo EGB, que vem investindo na qualificação dos processos de atendimento, integração de tecnologia, treinamento de equipes e aprimoramento contínuo da jornada dos usuários em todas as suas marcas.

“Receber pela primeira vez a indicação das três marcas do Grupo ao Prêmio Reclame Aqui é um reconhecimento muito significativo para o trabalho que realizamos diariamente. Mais do que um resultado, reflete a estratégia consistente de colocar o cliente no centro das decisões, investindo em tecnologia, eficiência operacional e atendimento humanizado para construir relações de confiança de longo prazo”, afirma, afirma Maria Neves, diretora de CX, Suporte ao Cliente e Canais Reputacionais do Grupo Esportes Gaming Brasil.

Nos últimos anos, a empresa ampliou investimentos em tecnologia, automação e qualificação das equipes para tornar o atendimento mais ágil e eficiente. Entre os resultados está a redução do tempo médio de atendimento humano de cerca de 30 para apenas 2 minutos, mantendo uma abordagem centrada na resolução rápida das demandas e na qualidade da experiência do consumidor.

Além da evolução operacional, o Grupo EGB investe no monitoramento permanente da satisfação dos usuários, na integração de diferentes canais de atendimento e no aperfeiçoamento contínuo de seus processos. A estratégia busca fortalecer a relação de confiança entre consumidores e marcas, refletindo diretamente nos indicadores de reputação.

Considerado um dos principais reconhecimentos do país em reputação e atendimento ao consumidor, o Prêmio Reclame Aqui tem como diferencial a participação direta do público na escolha dos vencedores. Na edição de 2026, a votação popular acontece entre 2 de setembro e 5 de novembro.

