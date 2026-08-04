Homem fica gravemente ferido após ser atropelado por trem em São Paulo

Vítima atravessava a linha férrea próxima à estação Perus quando foi atingida

Estação Perus (Luan Camp Souza/Creative Commons)

Um homem ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um trem da linha 7-rubi, nesta terça-feira (4), em São Paulo. O caso ocorreu por volta das 7h15, em uma área próxima à estação Perus, na Zona Norte paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava inconsciente no momento do resgate. Ele teve traumatismo cranioencefálico e foi levado, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Pronto-Socorro Brasilândia.

O seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

De acordo com a TIC Trens, concessionária responsável que disse ter prestado o atendimento inicial ainda no local, a vítima atravessava a linha férrea, quando foi atingido.

"A concessionária reforça que o acesso de pessoas não autorizadas à faixa de domínio da ferrovia é estritamente proibido", destacou a TIC Trens. "Além de colocar a vida em risco, a invasão da via configura crime, conforme legislação."

