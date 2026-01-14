Na Tailândia, queda de guindaste sobre trem causa mais de 30 mortos e fere 64

Guindaste cai em trem na Tailândia ( Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Nesta quarta-feira (14), um trem descarrilou no nordeste da Tailândia, apos um guindaste de construção colapsar e cair sobre dois vagões. O acidente provocou pelo menos 31 mortos e 64 feridos, a maioria em estado grave.

O ministro dos Transportes, Phiphat Ratchakitprakarn, ordenou uma investigação completa do caso, que acontece depois de uma série de outros acidentes fatais atribuídos a falhas de segurança no país.

O primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, também exigiu que alguém seja punido e responsabilizado pelo incidente. "Acidentes como este só podem acontecer por negligência, omissão de etapas, desvios do projeto ou utilização de materiais incorretos", enfatizou Anutin.

A grua estava sendo usada em um projeto de comboio de alta velocidade quando despencou, sendo um dos vários em construção na Tailândia. A construção faz parte do trajeto Bangkok-Nakhon Ratchasima do projeto transnacional que liga a capital tailandesa a Kunming, no sudoeste da China.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, declarou que o governo de Pequim atribui grande importância à segurança dos projetos e do pessoal envolvido e que investigará a situação e as causas do incidente.

A escassa fiscalização das normas e regulamentos de segurança na Tailândia tem gerado diversos acidentes fatais em obras no território tailandês.

“Manifestamos pesar e afirmamos que iremos fornecer indenizações e auxílio às famílias daqueles que morreram ou ficaram feridos no colapso da grua”, diz a nota emitida pela Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD), empresa contratada para o empreendimento e responsável pelos equipamentos da obra.

Em março do ano passado, um edifício de 34 andares em construção na capital da Tailândia, que tinha também a participação da ITD, desabou, matando 92 pessoas, apos um terremoto de magnitude 8,8 ter atingido o país vizinho Myanmar. O presidente da ITD, Premchai Karnasuta, foi acusado juntamente com outras 23 pessoas indiciadas por negligência e violação das normas de construção. Karnasuta e outros 14 envolvidos negaram as acusações. As investigações concluíram que falhas de projeto e construção, incluindo falhas estruturais e materiais de qualidade inferior, foram à causa do colapso do prédio. Atualmente, o caso criminal ainda está em andamento.