Esportes da Sorte amplia operação para Copa

Grupo amplia operação e reforça estrutura com novas contratações, investimentos em tecnologia e práticas de Jogo Responsável

Duas áreas concentraram metade de todas as admissões feitas no período: o setor de Atendimento e o departamento de Risco e Jogo Responsável (Divulgação/Esportes da Sorte)

A Copa do Mundo de 2026 acionou uma verdadeira força-tarefa no setor de apostas esportivas no Brasil. De olho no pico de acessos durante o torneio mundial, o Grupo EGB, conglomerado responsável pelas marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, preparou a maior estrutura operacional de sua história desde o início da regulamentação do mercado nacional.

A companhia projetou um salto de 45% no volume de interações ao longo do evento, com a expectativa de que os contatos mensais via chat, e-mail e voz subam de 230 mil para 335 mil.

Para absorver essa explosão de demanda sem gargalos no atendimento, a empresa promoveu uma robusta expansão interna. Nos últimos doze meses, o quadro total de colaboradores do grupo cresceu mais de 55%, saltando de 378 funcionários em junho de 2025 para 586 profissionais neste mês de junho de 2026.

O movimento gerou um impacto direto na economia local: as novas contratações foram concentradas de forma estratégica nos polos de Recife (PE) e São Paulo (SP), focando prioritariamente nas frentes de tecnologia, atendimento, análise de risco e jogo responsável.

De acordo com o balanço da empresa, duas áreas estratégicas concentraram sozinhas metade de todas as admissões feitas no período. O setor de Atendimento recebeu 97 novos profissionais. Já o departamento de Risco e Jogo Responsável ganhou o reforço de 60 especialistas voltados para o monitoramento preventivo e para a capacidade de resposta imediata durante os jogos da Copa.

"A preparação operacional para a Copa envolve não apenas ganho de escala, mas principalmente reforço da qualidade e da segurança da experiência do usuário. Nosso foco é garantir uma estrutura preparada para responder com agilidade e responsabilidade em um período de aumento expressivo da demanda", explica Roberta Cinti, Head de Pessoas e Cultura do Grupo EGB.

Paralelamente ao reforço do time humano, o grupo investiu em tecnologia para otimizar os fluxos. Foram implementados ajustes na jornada digital de autoatendimento e nas Unidades de Resposta Audível (URA), com o objetivo de acelerar a resolução de dúvidas estritamente informativas, como regras de bônus e termos promocionais.

A meta é que a automação libere os analistas para os casos complexos. O plano inclui inteligência artificial para rastrear em tempo real sinais atípicos de comportamento, como tempo excessivo de sessão ou movimentações financeiras fora do padrão, agindo como uma camada preditiva de proteção ao apostador.

