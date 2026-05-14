Esportes Gaming Brasil anuncia nova diretora de Marketing

A nova Diretora de Marketing, Andréa Curral, tem mais de 17 anos de experiência em branding, mídia e comunicação (Divulgação/Esportes da Sorte)

O grupo pernambucano Esportes Gaming Brasil, que opera as marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, tem uma nova diretora de Marketing. Andréa Curral chega à empresa com uma bagagem de mais de 17 anos de experiência em branding, mídia e comunicação, para assumir a liderança das estratégias de marca, campanhas e posicionamento em um momento de consolidação e expansão do mercado regulado no país.



Na nova função, Andréa também ficará à frente da gestão estratégica de projetos proprietários e da carteira de patrocínios do grupo, que inclui acordos com clubes como Corinthians, Ceará, Ferroviária e Náutico, além de eventos culturais patrocinados pela companhia, como grandes projetos de Carnaval e São João pelo país.

A expectativa é que a nova diretoria ajude a coordenar essas frentes com a estratégia de posicionamento, garantindo consistência entre comunicação, experiência do público e iniciativas proprietárias ao longo do ano.



Com passagens por empresas como Discovery, Warner Bros. e Privalia, a executiva construiu trajetória em operações de alta complexidade, liderando projetos integrados nas áreas de branding, performance, experiência do consumidor e reputação de marca.

Veja também: Náutico estreia nova iluminação em LED

Formada em Comunicação Social pela FAAP, ela tem pós-graduação em Gestão de Projetos e Portfólios (Universidade Anhembi Morumbi) e MBA em Digital Business (FIAP). Ao longo da carreira, liderou equipes multidisciplinares e participou de processos de transformação organizacional e integração de operações no mercado de mídia e tecnologia.



“Assumir o marketing de um grupo com a relevância e a velocidade de crescimento do Esportes Gaming Brasil é uma oportunidade de construir projetos com impacto real. Nosso foco é desenvolver estratégias que ampliem a presença da marca, fortaleçam o relacionamento com o público e sustentem o crescimento da companhia de forma consistente”, afirma Andréa.



Com operação nacional, o Esportes Gaming Brasil atua no setor de apostas sob o marco regulatório vigente e mantém investimentos contínuos em tecnologia, experiência do usuário e práticas de integridade e jogo responsável.

