Em procissão no Recife, milhares de devotos reverenciam Nossa Senhora do Carmo

Após 11 dias de programação, missa e cortejo com a imagem da santa emocionaram devotos que lotaram as ruas do Centro da capital

Procissão foi acompanhada por devotos de Nossa Senhora do Carmo (Crys Viana/DP)

A Procissão de Nossa Senhora do Carmo, um dos momentos mais aguardados da festa em homenagem à padroeira do Recife, reuniu milhares de fiéis pelas principais ruas do Centro da cidade nesta quarta-feira (16).

A caminhada, marcada por velas acesas e cânticos, foi conduzida pela imagem da santa e simbolizou a renovação da fé e da esperança no Ano Jubilar da Igreja Católica, atraindo uma multidão estimada em mais de 1 milhão de pessoas ao longo dos 11 dias de celebração.

Durante a festividade, os fiéis se reuniram em torno da Basílica do Carmo, que se tornou o epicentro das celebrações.

Devotos de várias partes do Brasil compareceram para manifestar sua devoção, expressar gratidão e fortalecer sua fé. A edição de 2025 teve como tema “Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo”, inspirado no lema bíblico: “Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração”.

Para Elizandra Ribeiro, que veio de Manaus, no Amazonas, vê em Nossa Senhora do Carmo um recomeço. “Estou aqui pela primeira vez. O que me fez vir foi a cura do meu filho, Lucas, de 9 anos, da diabetes. Eu nunca tinha visto uma festa tão linda. A fé de cura, de libertação, desse escapulário, desse manto que ela nos cobre, foi o que me trouxe até aqui. Eu estou anestesiada com tanta gente acolhedora e com uma fé católica gigante que Recife tem. Eu não tenho o que dizer, explicação não tem. É isso, é fé, é acreditar”, relatou.

Já para Eliene Barbosa, moradora de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, não faltam motivos para agradecer. “Sou devota há muitos anos. Faço questão de acompanhar. Estou aqui hoje por conta de uma graça alcançada: a casa própria. A fé me ajudou e me motivou”, contou, emocionada.

Em meio à multidão que lotou o entorno da Basílica, Luciene Ricardo, moradora da Mustardinha, acompanhava a missa ao lado do neto, Lucas Rafael, de 9 anos. Para ela, a data simboliza a renovação da fé e a continuidade de uma devoção que atravessa gerações. “Sou devota desde que nasci. Todos os anos agradeço. Este ano, estou pedindo uma graça para o próximo. Depois de 68 anos, estar aqui prestigiando o dia do Nascimento do Carmo ao lado do meu neto não tem preço”, afirmou.