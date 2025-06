Festa do Carmo 2025: fé, tradição e esperança marcam celebrações no Recife

Além das celebrações religiosas, a programação também inclui apresentações culturais gratuitas no Pátio do Carmo

Reforço nas linhas de ônibus Bacurau para levar os fiéis à Festa de Nossa Senhora do Carmo. (Cecília de Sá Pereira/DP/D.A Press)

Com o tema e o lema que convidam à perseverança espiritual, a 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo será realizada entre os dias 6 e 16 de julho, no coração do Recife. A programação foi anunciada pelo reitor da Basílica da padroeira da cidade, Frei Cidmário Bezerra, na manhã desta segunda-feira (30). Serão onze dias de missas, novenas, shows culturais e momentos de oração, que culminam no dia da padroeira, 16 de julho, com 25 missas, uma missa campal solene e a tradicional procissão luminosa, que leva a imagem peregrina da Virgem pelas principais vias do Centro.

Neste ano, os festejos destacam Nossa Senhora do Carmo como símbolo de esperança, especialmente diante das tribulações cotidianas, conforme reforça o lema inspirado em Romanos 12,12. A expectativa é que milhares de fiéis participem das atividades ao longo da festa, renovando a fé e a devoção à Virgem do Carmelo, cuja basílica é um dos ícones religiosos e arquitetônicos do Recife.



Além das celebrações religiosas, a programação também inclui apresentações culturais gratuitas no Pátio do Carmo, todas as noites após as novenas solenes. O palco dos shows será, mais uma vez, espaço de encontro, tradição e música, fortalecendo o laço entre religiosidade e cultura popular.



Horários das Confissões

Durante toda a festa, haverá atendimento de confissões na Igreja de Santa Teresa (ao lado da Basílica), nos seguintes horários:

Das 9h às 11h30

Das 14h às 17h



Programação Completa da Festa do Carmo 2025



06 de julho – Abertura da Festa

08h00 – Missa solene de abertura e hasteamento da bandeira

10h00 – Missa Dominical

12h00 – Missa com consagração e imposição do Escapulário

14h00 – Hora Santa Eucarística

15h00 – Missa votiva a N. S. do Carmo | Celebrante: Frei Marconi Lins, OFM

18h00 – Novena Solene | Presidente: Frei Valdemiro José | Pregador: Dom Nereudo Freire Henrique

19h30 – Show cultural no Pátio do Carmo



07 a 15 de julho – Novenário e Programações Diárias



Todos os dias:

07h, 09h e 10h – Missas

11h00 – Recitação do Santo Terço

12h00 – Missa com consagração e imposição do Escapulário

14h00 – Hora Santa Eucarística

15h00 – Missa votiva a N. S. do Carmo

18h00 – Novena Solene (com presidência e pregação rotativas)

19h30 – Show cultural no Pátio do Carmo



Destaques diários:

07/07 – Pregador: Dom João Santos Cardoso (Arcebispo de Natal-RN)

08/07 – Pregador: Pe. Fábio José de Farias Leite



09/07 – Pregador: Pe. Adilton Lopes Pinto



10/07 – Pregador: Pe. José Bartolomeu Félix



11/07 – Pregador: Pe. Josenildo José da Silva



12/07 – Missa também no Claustro do Convento às 10h30 e 15h30

Pregador: Pe. Eliomar Ribeiro de Souza, SJ



Pregador: Pe. Eliomar Ribeiro de Souza, SJ 13/07 – Missa no Claustro às 10h30 e 15h30

Pregador: Dom Francisco de Sales Alencar Batista



Pregador: Dom Francisco de Sales Alencar Batista 14/07 – Pregador: Dom Gregório Paixão (Arcebispo de Fortaleza-CE)



15/07 – Missas a cada hora na Basílica e no Claustro, das 7h às 16h30

17h – Coroação da imagem

18h – Vésperas Solenes | Reflexão: Ir. Marinalda, MC

19h30 – Show cultural



Dia da Padroeira – 16 de julho