Chuvas voltam à Região Sul com possibilidade de queda de granizo

Nordeste com previsão de chuva isolada na faixa litorânea do Nordeste, nesta segunda (29)

O Inmet prevê chuva intensa nas áreas das regiões Norte e Sul (MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que enquanto áreas das regiões Norte e Sul terão chuva intensa em pontos isolados, o Centro-Oeste deverá apresentar predomínio de tempo estável. No Nordeste, a chuva tende a se concentrar principalmente na faixa litorânea.

No Sudeste, a previsão indica maior presença de nebulosidade, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas seguirão elevadas no interior do país, enquanto o Sul poderá registrar frio intenso e ocorrência de geada nesta segunda-feira (29).

Sul

Hoje, a frente fria avançará e alcançará os estados de Santa Catarina e do Paraná. Nessas áreas, espera-se a ocorrência de chuva intensa em forma de pancadas, que poderá vir acompanhada de trovoadas.

Já no Rio Grande do Sul, após a passagem da frente fria, as temperaturas entrarão em declínio, com possibilidade de formação de geada, sobretudo na porção sul do estado.

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 2 graus Celsius (°C), com destaque para áreas das serras Gaúcha e Catarinense. Por outro lado, as temperaturas máximas apresentarão elevação gradual ao longo do período, podendo atingir cerca de 25°C em Umuarama, no noroeste do Paraná.

Sudeste

A previsão no Sudeste é de tempo instável, com predominância de nebulosidade durante boa parte do dia e possibilidade de chuva isolada, sobretudo nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 10°C, com destaque para o Sul de Minas. Já as temperaturas máximas poderão atingir cerca de 35°C no Norte de Minas.

Norte

O cenário na Região Norte permanece com manutenção das instabilidades e ocorrência de chuva intensa em alguns pontos do Amazonas, Pará e Amapá.

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 21°C. As maiores temperaturas máximas da região são previstas para o Tocantins, podendo atingir 34°C em Araguaína.

Nordeste

Nordeste com previsão de chuva isolada na faixa litorânea do Nordeste, nesta segunda (29). No interior da região, por sua vez, não há previsão de chuva, predominando apenas a nebulosidade.

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 15°C, com destaque para Vitória da Conquista, na Bahia. Já as temperaturas máximas poderão atingir cerca de 35°C, no interior do Piauí.

Centro-Oeste

Com a dissipação do sistema frontal que permanecia estacionário sobre a Região Centro-Oeste, segundo o Inmet. O tempo ficará estável em grande parte dos estados. A exceção será o sul de Mato Grosso do Sul, onde há previsão de pancadas de chuva isoladas em razão da circulação atmosférica em médios e altos níveis.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 16°C e 18°C no sul de Mato Grosso do Sul. Já as temperaturas máximas poderão atingir níveis próximos de 34°C no norte do Centro-Oeste.