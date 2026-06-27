Irmão de Eloá Pimentel é baleado em semáforo em São Caetano do Sul

Ele é primeiro-tenente da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, de São Paulo, e teria sofrido tentativa de homicídio

Eloá Cristina Pimentel, vítima de feminicídio em 17 de outubro de 2008 (Reprodução)

O primeiro-tenente, da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), Ronickson Pimentel dos Santos foi baleado na manhã deste sábado (27), em São Caetano do Sul (SP). Segundo apurou o Estadão, o tenente é irmão de Eloá Pimentel, assassinada no sequestro mais logo da história de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, Pimentel foi atingido por vários disparos na Avenida Goiás durante uma tentativa de homicídio.

Ele foi socorrido por equipes de resgate e depois pelo helicóptero Águia. A PM informou que ainda tem que localizar os autores do crime.

Caso Eloá

O caso Eloá foi o mais longo episódio cárcere privado do Estado de São Paulo, acompanhado em tempo real por todo o país. Em 13 de outubro de 2008, o auxiliar de produção Lindemberg Alves invadiu um apartamento em Santo André, onde quatro adolescentes estudavam, e fez reféns a ex-namorada Eloá, de 15 anos, a amiga dela Nayara Rodrigues da Silva e dois rapazes, inconformado com o fim do namoro.

Os dois rapazes foram liberados no mesmo dia, mas as jovens permaneceram sob a mira de um revólver até a invasão do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), em 17 de outubro. Na ação, tiros atingiram Eloá e Nayara; Lindemberg foi detido sem ferimentos, mas Eloá morreu no dia seguinte.