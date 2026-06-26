Vídeo mostra arma falhando em tentativa de homicídio próximo ao Mercado de Casa Amarela

Na primeira tentativa, atirador tenta disparar contra vítima, mas a arma falha. Depois de nova investida, a vítima é atingida e sai correndo para dentro de loja

Vítima foi atingida e socorrida para o Hospital Agamenon Magalhães, também na Zona Norte do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio, na tarde desta sexta (26), nos arredores do Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que um atirador tenta disparar à queima-roupa em outro homem, mas a arma falha.

O caso teria acontecido por volta das 13h30. O vídeo do circuito de segurança de uma loja do Mercado também mostra quando o suspeito chega ao local. De capacete, calça clara e casaco cinza e preto, ele se movimenta por trás da vítima, que estava de costas, apoiada em uma moto.

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O atirador tenta efetuar os disparos, mas a arma falha. Ele continua tentando e consegue atirar. A vítima é atingida por um disparo, mas a arma volta a travar e o suspeito foge logo em seguida.

A vítima, mesmo atingida, consegue correr e fugir para dentro de uma loja. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) que foi acionada para o caso, o homem foi levado ao Hospital Agamenon Magalhães, também na Zona Norte da capital.

O Diario de Pernambuco procurou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) para obter informações sobre o estado de saúde da vítima e aguarda retorno. Nenhuma informação sobre motivação ou autoria do crime foi divulgada.

Crime

Em cinco dias, este é o segundo crime contra a vida registrado em locais públicos em Casa Amarela. Na segunda (22), o vendedor de milho Eduardo Vitor de Andrade Lima, de 24 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua.

Ele era MC e sonhava em viver da música. Nas redes sociais, o jovem compartilhava vídeos cantando e se apresentava como “MC Galego na Voz”.