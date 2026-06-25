Advogado que concordou com a condenação do próprio cliente é encontrado morto

Audiência de instrução realizada online no último mês teve ampla circulação. As circunstâncias da morte são investigadas

Advogado de defesa, Rodrigo Pantaleão concordou com denúncia da promotoria contra o próprio cliente (Reprodução/Redes sociais)

A morte do jurista Rodrigo Pantaleão é alvo de investigação da Polícia Civil em Santa Catarina, no Sul do Brasil. Imagens nas quais o então advogado de defesa concordava com a condenação do próprio cliente, durante uma audiência de instrução realizada em 28 de maio, viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas.

O corpo de Pantaleão foi encontrado em sua casa, nesta quinta-feira (25), no bairro Itacorubi, na capital, Florianópolis. De acordo com o delegado Alex Bonfim, da Delegacia de Homicídios da Capital, moradores relataram um forte odor vindo do imóvel. As circunstâncias da morte estão em apuração.

“As primeiras informações apontam que o advogado estava em óbito alguns dias antes de ser encontrado”, indicou Bonfim ao portal G1, que também destacou a ausência de sinais de invasão no local ou de lesões no corpo da vítima. A linha de investigação não foi apontada.

Relembre o caso

Em 28 de maio, Rodrigo Pantaleão atuou como advogado de defesa durante uma audiência de instrução online. No vídeo, que teve ampla circulação nas redes sociais, ele aparece distraído, ao celular, durante a fala de acusação do promotor Raul Rogério Rabello, do Ministério Público de Santa Catarina.

Pantaleão só olha para a câmera ao ser interpelado pela juíza Carolina Ranzolin para se manifestar e apresentar as alegações finais. “A defesa corrobora as afirmações exaladas pela Promotoria de Justiça. Nada mais, excelência”, concluiu o advogado. Em virtude disso, a juíza considerou o réu indefeso.