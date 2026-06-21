Mulher de 49 anos é sequestrada na porta de salão de beleza na zona sul de São Paulo

A manicure que atenderia a vítima contou à polícia que ela e os clientes foram levados para a sala de estoque do salão pelos assaltantes, sob ameaça de armas

A mulher foi abordada por uma dupla armada, que levou o celular, a aliança, correntes douradas, anéis e um par de brincos avaliados em cerca de R$ 20 mil (Reprodução/Redes sociais )

Uma mulher de 49 anos foi sequestrada por dois assaltantes na tarde deste sábado, 20, na porta de um salão de beleza na Vila Sônia, na Zona Sul de São Paulo. Levada no próprio carro, ela teve celular e joias no valor de R$ 20 mil roubados pelos criminosos e, ainda, foi obrigada a transferir R$ 2,9 mil aos ladrões.

Conforme o registro policial, a vítima chegou ao local em seu Jeep Renegade para fazer as unhas. Assim que estacionou, foi abordada pelos criminosos - os dois estavam de bonés e um deles usava máscara. Sob a ameaça de uma arma, ela foi obrigada a entregar o celular, a aliança, correntes douradas, anéis e um par de brincos avaliados em cerca de R$ 20 mil.

Em seguida, os homens entraram no salão junto com a mulher e permaneceram no local por cerca de três minutos. Durante esse período, roubaram os celulares de outras cinco pessoas que estavam no estabelecimento.

A manicure que atenderia a vítima contou à polícia que ela e os clientes foram levados para a sala de estoque do salão pelos assaltantes, sob ameaça de armas. Na fuga, a dupla obrigou a mulher a entrar no próprio carro e a levou como refém.

Em depoimento, a vítima relatou que foi colocada no banco traseiro do veículo ao lado de um dos suspeitos, enquanto o outro dirigia. Durante o trajeto, os dois exigiram senhas bancárias para realizar transferências e conseguiram retirar R$ 2,9 mil de uma das contas da vítima.

A polícia foi acionada pelos funcionários do salão e, com a ajuda do marido da vítima, rastreou o celular da mulher. O GPS apontou que ela estava sendo levada em direção à vizinha cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

A vítima acabou sendo libertada sem ferimentos em um trecho da Rodovia Régis Bittencourt. Ela foi resgatada por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) da capital. Até a manhã deste domingo, 21, os suspeitos não haviam sido identificados nem presos. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi, como roubo e extorsão.