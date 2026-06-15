Atletas de time de basquete morrem em acidente de ônibus

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (15), em Tauá, no sertão do Ceará.

o veículo levava integrantes de uma delegação esportiva, além de outros ocupantes (Reprodução)

Um acidente na rodovia CE-187 deixou sete pessoas mortas. Todas as vítimas eram jogadores de um time de basquete. O veículo transportava mais de 40 pessoas. Algumas ficaram feridas e receberam atendimento médico.

Os passageiros eram de Juazeiro do Norte e haviam participado de um torneio de basquete em Sobral. O acidente ocorreu durante o retorno dos atletas.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente, mas, segundo policiais que trabalhavam no local, as vítimas estavam sem cinto de segurança.

Os sete corpos já foram retirados do interior do veículo e estavam presos às ferragens. Todos eram jovens do sexo masculino e ainda não foram identificados. Dois deles tinham 17 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo levava integrantes de uma delegação esportiva, além de outros ocupantes.