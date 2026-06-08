Pai morre e filho fica ferido em acidente entre carreta e caminhão na BR-101

De acordo com a PRF, uma carreta estava parada fora da rodovia, quando o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, saiu da pista e atingiu a parte de trás da carreta. Na sequência, o caminhão tombou

Caminhão tombou depois de bater em carreta na BR-101 (PRF )

Um caminhoneiro morreu e o filho dele ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda (8), na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 11h, no Km 83 da BR, no sentido Cabo de Santo Agostinho.

Ainda de acordo com a PRF, uma carreta estava parada fora da rodovia, quando o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, saiu da pista e atingiu a parte de trás da carreta. Na sequência, o caminhão tombou.

O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e morreu no local.

O filho do motorista ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

A PRF e Corpo de Bombeiros foram ao local e aguardaram o trabalho realizado pelo Instituto de Criminalística (IC).

O trânsito foi liberado por volta das 14h.

