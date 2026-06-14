Oliver Tree gravou vídeo no Brasil horas antes morrer em acidente de helicópteros

Tree estava com o piloto Alexandre Souza e outros três passageiros, enquanto o piloto do outro helicóptero, Charles Marsillac, voava sozinho.

Oliver Tree foi vítima de acidente entre helicópteros no Rio (Reprodução/Redes sociais)

O cantor norte-americano Oliver Tree, uma das vítimas do acidente entre dois helicópteros que ocorreu no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (14), gravou um vídeo no Brasil horas antes de morrer.

Ele era conhecido por músicas como 'Miss You' e 'Life Goes On', que somam bilhões de reproduções em plataformas de streaming atualmente.

Na gravação, ele aparece marcando um gol em uma quadra e fazendo um churrasco com brasileiros. No país, ele também participou de gravações com youtubers. Nas últimas semanas ele vinha fazendo shows de sua turnê mundial passando por México, Argentina e Chile antes de chegar ao Brasil, onde se apresentou no Studio Stage, em São Paulo, no último dia 6.

O acidente ocorreu na região do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam nas aeronaves.

Tree estava com o piloto Alexandre Souza e outros três passageiros, enquanto o piloto do outro helicóptero, Charles Marsillac, voava sozinho.

Na queda, as duas aeronaves atingiram um pátio com carros elétricos na Avenida das Américas, o que ocasionou um incêndio que se alastrou por ao menos 20 veículos, intensificado pelas baterias de lítio, segundo o corpo de bombeiros.