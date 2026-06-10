Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no interior de São Paulo

Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas. As três vítimas seriam pilotos e estariam testando avião em Marília (SP)

Segundo a Anac, aeronave, de prefixo PT-MDB, que caiu em Marília (SP), estava em situação regular (Defesa Civil de São Paulo/Reprodução)

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida na queda de uma avião de pequeno porte em Marília, no interior de São Paulo, no fim da manhã desta quarta-feira (10). A queda aconteceu perto de um campo de futebol, nas proximidades do aeroporto da cidade, de onde havia decolado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encontradas carbonizadas dentro da aeronave. A pessoa ferida foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital das Clínicas, em Marília, e o estado de saúde dela não foi informado.

As vítimas fatais foram identificadas como Henrique Guariente e Gabriel Maloni, segundo o Corpo de Bombeiros. Já o ferido teria sido identificado apenas como Pablo, de 28 anos. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, os três seriam pilotos e faziam testes na aeronave.

Acidente

Segundo os bombeiros, o incêndio na aeronave foi controlado e estava em fase rescaldo por volta das 13h30 desta quarta-feira. Em nota, a concessionária Rede Voa, que administra o aeroporto, informou que a aeronave decolou com três pessoas a bordo por volta das 11h e retornaria à Marília.

A aeronave, de prefixo PT-MDB, estava em situação regular, de acordo com dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O avião Beech Aircraft 58 estava registrado em nome de Carlos Eduardo Alves.