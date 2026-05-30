Avião de pequeno porte cai em cima de casa na Baixada Fluminense e piloto morre
Avião caiu na manhã deste sabado (30) e atingiu uma casa no bairro Vila Bandeirantes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O piloto não resistiu aos ferimentos e morreu no local
Publicado: 30/05/2026 às 14:38
Aeronave caiu na manhã deste sábado (30) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Um avião de pequeno porte caiu, na manhã deste sábado (30), em cima de uma casa no bairro Vila Bandeirantes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O piloto que conduzia a aeronave tinha 69 anos e morreu no local.
Segundo informações, a vítima foi identificada como Lucas Augusto da Silva Neto. Ele não resistiu ao impacto e morreu no local.
Nenhum morador do imóvel ficou ferido. Tudo teria acontecido por volta das 9h45, em uma região próxima ao campo de aviação de Nova Iguaçu. Ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias ou causas do acidente.
O caso será investigado pela 52ª Delegacia de Polícia de Nova Iguaçu. Uma perícia foi solicitada para o local e agentes realizam outras diligências para apurar o caso.
*Com informações do portal G1