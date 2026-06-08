Ministério da Saúde suspende vacina da dengue feita pelo Butantan

A medida foi adotada após duas mortes suspeitas registradas.

Ministério da Saúde suspende imunização contra a dengue, fabricada pelo Instittuto Butantan (Reprodução/Instituto Butantan)

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão da imunização contra a dengue, fabricada pelo Instituto Butantan. A medida foi adotada após duas mortes suspeitas registradas.

Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas 500 mil doses, com 42 episódios de reações severas registradas, possivelmente ligadas à vacina.

A vacina estava distribuída para imunizar profissionais de atenção primária a saúde. Quem tomou a vacina nos últimos 21 dias deve fazer um acompanhamento em um unidade de saúde local para observar se haverá ou não reações adversas.

"Não há dados para estabelecer a relação entre as mortes e a vacina diretamente. É um sinal de alerta para o sistema de vigilância”, disse Padilha em coletiva de imprensa.

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo aplicada em dose única e a primeira totalmente brasileira. A imunização começou no início deste ano com foco nos profissionais de saúde.

