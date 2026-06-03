Pernambuco tem 36% das crianças de 0 a 9 anos com excesso de peso, aponta painel do Ministério da Saúde

De acordo com o Panorama da Obesidade em Crianças e Adolescentes do Ministério da Saúde, em 2025 foram registradas 224.332 crianças com excesso de peso no estado

índice de sobrepeso em crianças de 0 a 9 anos em Pernambuco cresceu 2% em 2025, segundo o Ministério da Saúde (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Pernambuco registrou 224.332 crianças entre 0 e 9 anos com excesso de peso em 2025, segundo o Panorama da Obesidade em Crianças e Adolescentes do Ministério da Saúde. O número representa 36% dos pequenos nessa faixa etária. Os dados são do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).

Em relação ao ano anterior, o índice cresceu 2%. Em 2024, 34% das crianças até 9 anos estavam acima do peso ideal.

Os dados reforçam a importância do debate a respeito da obesidade entre os pequenos como uma questão de saúde pública.

Conscientização

Esta quarta-feira (3) é o Dia da Conscientização sobre a Obesidade Mórbida Infantil. A obesidade infantil é uma condição grave de saúde, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, podendo desencadear problemas como diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto e problemas respiratórios e ortopédicos.

Os impactos da obesidade infantil atingem diretamente a qualidade de vida e o desenvolvimento das crianças. Em idades precoces, as principais indicações de tratamento são a manutenção de hábitos saudáveis e a prática regular de atividades físicas.

“Quando a criança se diverte durante a atividade física, ela cria uma relação mais positiva com o exercício e desenvolve hábitos saudáveis que podem acompanhar toda a vida”, destaca a coordenadora do Instituto do Movimento, Maria Júlia Duarte.

Ainda de acordo com a coordenadora, atividades como natação e funcional infantil também auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora, da socialização e da autoestima das crianças. Quando realizadas de forma leve e adequada para cada faixa etária, elas ajudam a tornar o exercício físico parte da rotina de maneira natural e divertida.