Em Pernambuco, apenas 27,4% das pessoas dos grupos prioritários se vacinaram contra a gripe

Até o momento, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza vacinou 607.375 pessoas no estado

Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza segue até o dia 30 de maio (Foto: SES-PE)

Em 45 dias, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza imunizou, em Pernambuco, 607.375 pessoas dos grupos prioritários, entre crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos. O número representa uma cobertura vacinal de 27,4%.

Os dados são da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e foram repassados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), na terça-feira (12). A pasta também informou como está a divisão da cobertura entre os grupos.

O grupo das crianças de 6 meses a 6 anos tem uma cobertura de 23,3%, enquanto 45,5% das gestantes foram imunizadas. Dos idosos, 28,3% receberam a vacina. A secretaria segue enfatizando a adesão da vacinação em todo o estado.

“A gente não está em déficit da vacinação. É importante que isso seja entendido. O que a gente precisa fazer com que a população faça adesão”, diz a superintende estadual de imunização, Magda Costa.

Segundo ela, este momento de sazonalidade dos vírus respiratórios demanda maior imunização. Até o dia 9 de maio, 247 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza foram registrados no estado, com 7 mortes contabilizadas.

“O apelo é que a população faça a vacinação, considerando principalmente esse período chuvoso, a sazonalidade dos vírus respiratórios. A gente tem uma alta de casos, inclusive com agravamento de internação, especialmente nos extremos etários, crianças e idosos”, acrescenta.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza será finalizada no próximo dia 30 de maio. Apesar disso, os grupos de prioridade poderão receber o imunizante de forma contínua nos serviços de saúde mesmo após a data. A meta do Ministério da Saúde é de imunizar 90% das pessoas prioritárias.

Ainda conforme a Secretaria, o Ministério da Saúde elege outros grupos considerados à imunização: puérperas; povos indígenas e quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas.

Além disso, também podem receber a vacina as pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; trabalhadores portuários e dos correios; presos e funcionários do sistema prisional.

Outros grupos elegíveis para imunização são adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

SRAG

De acordo com a SES, até o dia 9 de maio, foi registrado um total de 2.788 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) em Pernambuco, com 52 óbitos.

Até a manhã desta terça (12), a SES-PE compartilhou a situação da fila por leitos para tratamento por SRAG no estado. Segundo a pasta, 57 pacientes aguardavam vaga em UTI pediátrica e dois em UTI neonatal.