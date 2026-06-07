Vídeo mostra PM agredindo homem durante São João de Campina Grande, na Paraíba

As agressões ocorreram na noite deste sábado (6), durante festa de São João no Parque do Povo, em Campina Grande, na Paraíba

Homem recebeu ajuda de pessoas que presenciaram as agressões. (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial militar agride um homem durante os festejos do São João de Campina Grande, na Paraíba. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (6), no Parque do Povo, principal palco da festa.

Nas imagens, é possível observar o militar se aproximando do homem e desferindo vários socos em seu rosto. Após as agressões, a vítima, que não esboçou reação, recebe ajuda de pessoas que presenciavam a cena.

As identidades do policial envolvido e do homem agredido não foram divulgadas.

Após a repercussão do caso, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que abriu um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da ocorrência e adotar as medidas cabíveis. O policial foi afastado das atividades operacionais.



O que diz a PM

A Polícia Militar da Paraíba tomou conhecimento, por meio de imagens divulgadas nas redes sociais, de uma ocorrência envolvendo a atuação de um policial militar durante evento realizado no Parque do Povo, neste fim de semana, na cidade de Campina Grande.



Diante dos fatos, o Comando da Corporação determinou a instauração imediata de procedimento apuratório pela Corregedoria-Geral, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da ocorrência e verificar eventual responsabilidade funcional. Como medida administrativa cautelar, o policial militar identificado nas imagens foi afastado das atividades operacionais até a conclusão da apuração.



Embora o caso ainda esteja sob análise, as imagens divulgadas não refletem os padrões técnicos, legais e profissionais que orientam a atuação da Polícia Militar da Paraíba. A Corporação reafirma seu compromisso com a legalidade, a disciplina, o respeito aos direitos dos cidadãos e a prestação de um serviço de segurança pública pautado pela responsabilidade e pelo profissionalismo.