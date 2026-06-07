Dor de cabeça no Leão: Sport perde quatro jogadores para duelo com o Athletic-MG

Sport recusa oferta de clube europeu por Zé Lucas; veja valores. (Foto: Nelson Terme/CBF)

O Sport terá um desafio extra para manter a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Athletic-MG, na próxima quarta-feira (10), na Ilha do Retiro, o técnico Márcio Goiano não poderá contar com quatro jogadores, todos fora da partida válida pela 12ª rodada da Segundona.

O setor mais afetado é o meio-campo. Os volantes Zé Lucas e Yago Felipe cumprem suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo. O ataque também sofre baixas: Iury Castilho está suspenso pelo mesmo motivo, enquanto Clayson foi vetado pelo departamento médico devido a uma lesão na coxa.

Por outro lado, a boa notícia fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Felipinho, que cumpriu suspensão na vitória por 2 a 0 no clássico contra o Náutico e volta a ficar à disposição.

Curiosamente, a suspensão de Zé Lucas acabou acontecendo em um cenário que diminui o prejuízo técnico imediato. O volante de 18 anos se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20 na última segunda-feira, na Granja Comary (RJ), para a disputa de dois amistosos contra o Chile, em Santiago. Como as partidas do Brasil ocorrem nos dias 6 e 9 de junho, o jovem atleta já desfalcaria o Leão de qualquer maneira devido ao cronograma da CBF.

Diante das ausências de Zé Lucas e Yago Felipe, a comissão técnica estuda alternativas para manter o bom desempenho do líder da competição. No setor de contenção, as mudanças devem ocorrer de forma natural, com Zé Gabriel assumindo a vaga deixada por Zé Lucas.

Já para substituir Yago Felipe, Pedro Martins aparece como o principal candidato a iniciar a partida, embora também dispute a posição com Fábio Matheus e Carlos de Pena, que seguem como opções para o treinador.

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Já a ausência de Clayson abre um leque de opções táticas no ataque. A alternativa mais provável é o aproveitamento de Felipinho de forma mais avançada na ponta, mantendo Edson Lucas na lateral esquerda. Correndo por fora, os atacantes Max e Gustavo Maia aparecem como opções setoriais, embora venham recebendo pouca minutagem nos últimos jogos.

A quarta ausência, de Iury Castilho, mexe principalmente com o banco de reservas. Embora não figurasse entre os titulares recentes, o atacante vinha sendo uma das principais armas de velocidade acionadas no segundo tempo.

O Sport entra na rodada isolado na liderança da Série B, somando 22 pontos e buscando consolidar sua vantagem no G-4. O Athletic-MG, adversário da vez, tenta encostar no pelotão de frente: a equipe mineira ocupa a nona colocação, com 17 pontos conquistados.

