Mulher é presa em flagrante com sete celulares furtados durante São João de Caruaru

Suspeita foi detida por policiais na sexta-feira (5) no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, Agreste de Pernambuco

Aparelhos encontrados com a suspeita. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa em flagrante após ser encontrada com sete celulares furtados no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, durante os festejos de São João na sexta-feira (5).

Segundo a Polícia Militar, equipes do 4º BPM que atuavam no policiamento do evento receberam informações de populares sobre um grupo suspeito de praticar furtos de aparelhos celulares na área da festa.

Com base nas características repassadas pelas testemunhas, os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar um homem e uma mulher apontados como participantes da ação criminosa. Durante a abordagem, sete aparelhos celulares foram encontrados com a suspeita.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Pernambuco instalada no Pátio de Eventos, para adoção das medidas cabíveis.

Até o momento, três vítimas já compareceram à unidade policial para recuperar os aparelhos. O caso segue sendo investigado para identificar outros proprietários dos celulares apreendidos e apurar a possível participação de mais pessoas nos furtos.

