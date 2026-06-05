Inscrições para o Enem 2026 são prorrogadas; veja nova data

Datas de aplicação das provas, porém, continuam as mesmas, nos dias 8 e 15 de novembro

Provas do Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi estendido e vai até o dia 12 de junho. Os candidatos poderão se inscrever por meio da Página do Participante.

As datas de aplicação das provas continuam as mesmas. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro. Para os participantes que não obtiveram isenção, a taxa de inscrição foi mantida em R$ 85.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, a edição deste ano terá ampliação dos locais de prova, com expectativa de cerca de 10 mil escolas participantes em todo o país.

A proposta, segundo o órgão, é reduzir o deslocamento dos candidatos e permitir que parte dos estudantes da rede pública realize o exame na própria escola onde estuda.

Inscrição automática para rede pública

Outra mudança anunciada pelo MEC é a inscrição automática de alunos da rede pública que estejam concluindo o ensino médio. Ainda assim, os estudantes precisarão acessar a Página do Participante para confirmar a participação e complementar dados, como município de prova, idioma estrangeiro e necessidade de atendimento especializado.

Neste ano o exame também continuará valendo para certificação do ensino médio de candidatos com mais de 18 anos que cumpram os critérios previstos no edital, segundo o MEC.