Com diárias de até R$ 864, Inep seleciona certificadores do Enem 2026; veja como participar

A equipe fiscalizará a aplicação e a logística do Enem, da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed (Freepik)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o edital para a composição da equipe para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) de 2026.

A equipe será responsável por fiscalizar a aplicação e a logística do Enem, da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed em todo o país.

O edital prevê diárias de R$ 510, podendo chegar a R$ 864 nos casos em que o profissional precise se deslocar por mais de 150 quilômetros.

Para concorrer, é necessário ser servidor público federal do Poder Executivo ou professor concursado (efetivo) das redes estaduais ou municipais de ensino. O órgão reforça que profissionais temporários, terceirizados ou contratados via regime CLT não podem participar da seleção.



Requisitos e Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, na página Rede Nacional de Certificadores, do dia 8 de junho até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 28 de junho. Candidatos sem cadastro prévio no sistema federal precisarão criar uma conta no portal Gov.br.



Entre as exigências mínimas do Inep, os candidatos devem:

- ter ensino médio completo;

- estar regular com a Receita Federal e com a Dívida Ativa da União;

- Possuir smartphone ou tablet com internet móvel (Android 5.1 ou iOS 10, no mínimo);

- não ter parentes de até 3º grau inscritos nos exames de 2026.

Os classificados passarão por uma capacitação obrigatória a distância promovida pelo instituto. Para estar apto a atuar na aplicação das provas, o colaborador precisará atingir um aproveitamento mínimo de 70% nas avaliações do curso.



Atribuições

No dia do exame, caberá ao profissional checar a abertura e o fechamento dos portões, verificar a identificação dos participantes, conferir a integridade dos malotes de provas e acompanhar o retorno dos materiais aos Correios. Os custos com transporte, alimentação ou hospedagem correm por conta do participante.



Calendário de Atividades 2026

Inscrições: de 8 até 28 de junho

Data provável de divulgação da relação de interessados confirmados/não confirmados: 6 de julho

Data provável para recurso das inscrições não confirmadas: 7 a 12 de julho

Data provável de resultado do recurso e dos convocados para o curso de capacitação: 27 de julho

Prova do Enamed: 13 de setembro

Prova da PND: 20 de setembro

Provas do Enem: 1º e 8 de novembro

