Virginia Fonseca é alvo de investigação da Polícia Federal, revela revista

Órgãos de controle examinam supostas práticas de lavagem de dinheiro e crimes fiscais em transações milionárias

Influenciadora digital Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Virginia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal por suspeitas relacionadas a operações financeiras realizadas por empresas ligadas a ela. A informação foi divulgada nesta terça-feira (2) pela revista Piauí.

Segundo a revista, a investigação foi aberta com base em dados reunidos em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

As autoridades apuram a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro. Até o momento, não há informação sobre denúncia formal ou indiciamento.

Entre os elementos analisados estão movimentações da empresa Talismã Digital. Conforme documentos citados pela Piauí, a companhia teria recebido aproximadamente R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024.

Ainda de acordo com a revista, a maior parte desse valor teria sido transferida pela empresa AMP Pay Marketing e Negócios por meio de operações realizadas via Pix.

O volume das transações financeiras e características relacionadas ao enquadramento tributário da empresa remetente teriam despertado a atenção dos órgãos de controle, que passaram a examinar as operações. Outros detalhes da apuração não foram divulgados.

Até a publicação desta reportagem, Virginia Fonseca não havia se manifestado publicamente sobre o caso.

