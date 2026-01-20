Mãe de Virgínia Fonseca, Margareth Serrão, sofre acidente de carro; saiba estado de saúde

Margareth Serrão e Virginia Fonseca (Reprodução/Redes sociais)

Virginia Fonseca comentou em seus stories do Instagram sobre acidente de carro envolvendo a mãe, Margareth Serrão. A influenciadora afirmou que ela já está sob acompanhamento médico e que está tudo bem.

Fonseca revelou que recebeu a notícia enquanto estava em live na tarde desta terça-feira, 20. Após ser informada do acontecido, Virginia tratou de todos os trâmites para que a mãe fosse atendida.

A influenciadora tranquilizou os seguidores e explicou que Serrão está apenas com dores fracas ao dar risada.

“Encerramos a live, liguei para ela, conversei com ela, organizei tudo lá em Goiânia, hospital para ela fazer exame e tudo mais. Está tudo bem”, explicou a influenciadora. “Ela só está com algumas dores, vai fazer raio-x, mas está tudo certo. Graças a Deus não aconteceu nada com ela. Ela está tranquila, com uma dorzinha, mas diz ela que só sente quando ela ri. Eu até brinquei: ‘quer dizer que você já riu, né? Para conseguir entender a dor’.”

Procurada pelo Estadão, a assessoria de imprensa de Virginia Fonseca afirmou que Margareth “está bem”. “No momento encontra-se no hospital realizando alguns exames para se certificar que não houve nenhuma consequência. Sobre o acidente de carro, ainda não temos mais detalhes.”

