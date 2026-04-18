Depósito com produtos da WePink, empresa de Virginia Fonseca, é interditado por irregularidades

A interdição ocorreu por falta de alvará e condições inadequadas de armazenamento, incluindo mofo

O depósito foi interditado na sexta-feira (17) (Reprodução/Redes sociais)

Um depósito na cidade de Anápolis, em Goiás, com produtos da marca WePink, da influenciadora Virginia Fonseca, foi interditado pela Vigilância Sanitária na sexta-feira (17), por falta de alvará e condições inadequadas de armazenamento, incluindo mofo.

De acordo com a prefeitura de Anápolis, o depósito, que fica localizado no Bairro São João, era usado para armazenar e distribuir cosméticos, suplementos alimentares e produtos de higiene pessoal ligados à marca.

Através de nota, a WePink declarou que o local é administrado pela distribuidora parceira TP DISTRIBUIÇÕES, e que a interdição preventiva visa a regularização documental e estrutural.

"A WePink mantém seu compromisso com a conformidade regulatória e ressalta que toda e qualquer responsabilidade será resolvida pela TP DISTRIBUIÇÕES o mais breve possível", acrescenta.

