Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas. Números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (2) (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.013 da Mega-Sena, realizado neste sábado (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 16 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44.

46 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.161,69 cada.



2.918 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 861,70 cada.

Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.