Ypê orienta consumidores a não utilizar produtos suspensos pela Anvisa e reforça reembolso

A determinação da Anvisa atinge todos os lotes de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes identificados com numeração final 1

Veja como pedir reembolso de produtos Ypê suspensos pela Anvisa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Ypê informou, na noite desta terça-feira (19), que os consumidores não devem utilizar nem descartar os produtos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A companhia também reforçou que permanece disponível a opção de reembolso para os clientes afetados pela medida.

"Aos consumidores que possuam os produtos objeto da medida, a orientação é a de que os itens sejam guardados adequadamente e de que não sejam utilizados nem descartados até novas orientações da Anvisa", recomendou a empresa, em nota.

Além do alerta, a Ypê destacou que os consumidores que optarem pela devolução poderão solicitar o ressarcimento diretamente pelos canais oficiais de atendimento da marca. A empresa disponibilizou ainda orientações na internet com o procedimento para pedir a devolução do valor pago.

A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária atinge todos os lotes de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes identificados com numeração final 1.

A medida foi adotada após fiscalizações realizadas na unidade industrial da empresa em Amparo, conduzidas em parceria com órgãos de vigilância sanitária do estado de São Paulo.

De acordo com a Anvisa, as inspeções apontaram irregularidades em etapas consideradas críticas da produção. Entre os problemas relatados pelo órgão estão falhas nos sistemas de controle de qualidade, presença de corrosão em equipamentos e armazenamento inadequado de resíduos de produtos.

A Ypê, por sua vez, rebate as conclusões apresentadas pela agência reguladora. Segundo a fabricante, não houve identificação de contaminação nos produtos já comercializados. A empresa também argumenta que as imagens divulgadas da fábrica retratam áreas sem contato direto com os itens destinados aos consumidores. As informações são do portal g1.